جهاز مكافحة الهجرة بالوفاق : ليبيا ضحية عجز العالم أمام الهجرة غير الشرعية

أكد المبروك عبدالحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة تتعامل مع ليبيا بازدواجية في المعايير.

و أضاف عبدالحفيظ خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفكزا ”أن المنظمات المعنية بملف الهجرة تعمل خارج ليبيا بحجة أنها دولة غير آمنة ، معتبرا أن ذلك يتناقض مع طلباتهم المقدمة لحكومة الوفاق بإدماج المهاجرين داخل الدولة الليبية.

و شدد عبدالحفيظ على ضرورة خلق بدائل للدخل و فرص العمل بدول المصدر وخاصةً دول الجوار للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت ضحية وتركت وحيدة لمواجهة ملف عجزت عنه دول العالم الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الوصول لحلول عاجلة لا تمس الثوابت وسيادة الدولة الليبية التوطين بأي شكل من الأشكال.

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