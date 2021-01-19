«عقوب» يطمئن على صحة العناصر الطبية المصابة بكورونا ببلدية الأبرق

‫تواصل وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، هاتفيا، مع مدير إدارة الخدمات الصحية الأبرق سعيد الحبجوك؛ للاطمئنان على صحة فريق الرصد والتقصي بالبلدية ‫بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية مهام عملهم للوقوف بشكل مباشر على أوضاعهم الصحية و‫اطمأن على حالتهم الصحية.

ودعا وزير الصحة، في بيان، بالرحمة لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم، خلال مواجهتهم فيروس كورونا “كوفيد 19″، متمنيا شفاء الأبطال الذين ما زالوا يحاربون هذه الجائحة لتصبح ليبيا آمنة دائمًا.

وشدد وزير الصحة، على أهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة والتقليل من التجمعات إلا للضرورة القصوي والحجر المنزلي بالوقاية عبر التعقيم والنظافة في تحديد مسار الوباء، وقال:” نحن نعتمد على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض”، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة .

‫وأثني وزير الصحة، على الدور الوطني والإنساني والمهني الذي قامت به كافة الطواقم الطبية والصحية وخاصة فرق الرصد والتقصي الوبائي بمدن ومناطق ليبيا.