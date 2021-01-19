المؤسسة الوطنية للنفط تأذن بإنشاء مصنعين لخلط الزيوت في كل من بنغازي والزاوية

أذنت المؤسسة الوطنية للنفط لشركة الزاوية لتكرير النفط بإنشاء مصنعين لخلط الزيوت في كل من مدينتي بنغازي والزاوية، وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الزاوية لتكرير النفط، الصادق محمد الجرمي، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية، العماري محمد، ومدير عام الصناعات النفطية، خالد عبدالله جويلي، وعضو لجنة الادارة لقطاع العمليات، عماد الطاهر، ومدير إدارة مصنع أسفلت بنغازي بشركة الزاوية لتكرير النفط، صلاح خطاب.

وقالت المؤسسة إن الاجتماع استعرض سير العمليات التشغيلية بالوحدات الصناعية بشركة الزاوية والتي شملت (وحدات التكرير، مصنعي أسفلت الزاوية وبنغازي، مصنع خلط وتعبئة الزيوت) والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، كما ناقش نشاط استئناف وإعادة تشغيل خطوط إنتاج مصنع خلط وتعبئة الزيوت، والتجهيزات المتعلقة بتنفيذ أعمال العمرة السنوية الخاصة بوحدات التقطير الأولى المتوقع بدء أعمال تنفيذها اعتباراً من الأسبوع القادم، وتطرق أيضا إلى مناقشة مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة المجاورة للعمليات النفطية بالزاوية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق محمد الجرمي خلال الاجتماع استمرار تشغيل وحدات التكرير الثانية بكامل طاقاتها الإنتاجية بنسبة 100%، وكذلك استمرار تشغيل مصنعي أسفلت الزاوية وبنغازي بشكل جيد وبحمولة 80%، كما قدم شروح وافية عن عروض الشركات المتخصصة فيما يخص مشروع تطوير خطوط التصنيع والتعبئة بمصنع الزيوت المعدنية بالزاوية، وأيضا العروض المقدّمة لإنشاء مصنع متكامل لخلط الزيوت بموقع اسفلت بنغازي، مشيرا إلى حصول الشركة على «عروض فنية مشجّعة لتنفيذ هذه المشاريع».

الضغط سيزيد على المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات

من جانبه، نبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله إلى «أن الضغط سيزيد على المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات، أثناء توقف وحدة التكرير الأولى لتنفيذ أعمال العمرة في ظل شح ميزانية المحروقات»، مشيراً إلى حاجة المؤسسة الملحة للميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، ولدعم شركاتها في تنفيذ مشاريعها الهامة والقيام بالعمرات الضرورية للحفاظ على استدامة الانتاج وزيادته مستقبلاً.

وأضاف صنع الله أنه «من الضروري رفع معدلات خطوط إنتاج الزيوت المعدنية لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأهمية الإسراع لتنفيذ المصنعين ببنغازي والزاوية في ظل الخبرة الكبيرة لشركة الزاوية في هذا المجال، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك بتوفير منتجات محلية عالية الجودة».

ونوهت المؤسسة إلى أن صنع الله أكد في ختام الاجتماع على تقديم كل سبل الدعم اللازم للجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط «لتنفيذ أعمالها وإنجاز مشاريعها الهامة لزيادة معدلات الإنتاج، كما اعطى تعليماته للبدء في انشاء مصنعي لخلط الزيوت في كل من بنغازي والزاوية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا