“الوطنية للنفط”: إعطاء الإذن لإنشاء مصنعين لخلط الزيوت ببنغازي والزاوية

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، برئيس لجنة الإدارة لشركة الزاوية لتكرير النفط الصادق محمد الجرمي، بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية بالمؤسسة العماري محمد، خالد عبد الله جويلي مدير عام الصناعات النفطية وعماد الطاهر عضو لجنة الادارة لقطاع العمليات، وصلاح خطاب مدير ادارة مصنع اسفلت بنغازي بشركة الزاوية لتكرير النفط، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

جاء ذلك بحسب بيان على الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض سير العمليات التشغيلية بالوحدات الصناعية بالشركة والتي شملت (وحدات التكرير، مصنعي أسفلت الزاوية وبنغازي، ومصنع خلط وتعبئة الزيوت) والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، كما ناقش الحاضرون نشاط استئناف وإعادة تشغيل خطوط إنتاج مصنع خلط وتعبئة الزيوت، ، بالإضافة الى مناقشة التجهيزات المتعلقة بتنفيذ اعمال العمرة السنوية الخاصة بوحدات التقطير الاولى والمتوقع بدء اعمال تنفيذها اعتباراً من الاسبوع القادم.

وأكد رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية استمرار تشغيل وحدات التكرير الثانية بكامل طاقاتها الإنتاجية بنسبة 100%، وكذلك استمرار تشغيل مصنعي أسفلت الزاوية وبنغازي بشكل جيد وبحمولة 80 %، كما قام بتقديم شروح وافية عن عروض الشركات المتخصصة فيما يخص مشروع تطوير خطوط التصنيع والتعبئة بمصنع الزيوت المعدنية بالزاوية، وأيضا العروض المقدّمة لإنشاء مصنع متكامل لخلط الزيوت بموقع أسفلت بنغازي، موضحاً بأنه تم الحصول على عروض فنية مشجّعة لتنفيذ هذه المشاريع.

ومن جانبه أوضح “صنع الله” أن الضغط سيزيد على المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات، أثناء توقف وحدة التكرير الأولى لتنفيذ أعمال العمرة في ظل شح ميزانية المحروقات، مشيراً في الوقت نفسه لحاجة المؤسسة الوطنية للنفط الملحة للميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، ولدعم شركاتها في تنفيذ مشاريعها الهامة والقيام بالعمرات الضرورية للحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادته مستقبلاً.

وأضاف “صنع الله” أنه من الضروري رفع معدلات خطوط إنتاج الزيوت المعدنية لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأهمية الإسراع لتنفيذ المصنعين ببنغازي و الزاوية في ظل الخبرة الكبيرة لشركة الزاوية في هذا المجال، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك بتوفير منتجات محلية عالية الجودة.

وتطرّق الحضور أيضاً لمشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة المجاورة للعمليات النفطية بالزاوية، وفي ختام الاجتماع أكد “صنع الله” تقديم كل سبل الدعم اللازم للجنة إدارة الشركة لتنفيذ أعمالها وإنجاز مشاريعها الهامة لزيادة معدلات الإنتاج، كما أعطى تعليماته للبدء في إنشاء مصنعي لخلط الزيوت في كل من بنغازي والزاوية.