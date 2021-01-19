الترجمان:” صيد الأفاعي” محاولة لشرعنة الوجود العسكري التركي في ليبيا

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، خالد الترجمان، إنه يشكك في جدية وجود حملة للقضاء على تجار ومهربي البشر بالغرب الليبي.

وأعرب الترجمان عن تخوفه من أن تكون حملة “صيد الأفاعي” التي أعلن عنها في وقت سابق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة” فتحي باشاغا” محاولة لشرعنة الوجود التركي العسكري الثقيل فوق أراضي وسواحل الغرب الليبي.

وأوضح الترجمان، في تصريحات صحفية، أن الجميع يعرف أن حكومة الوفاق ترتبط مع تركيا باتفاقيات تدريب وتعاون أمني وبالتالي فإن تركيا لن تستبعد من هذه العملية.

وأضاف الترجمان أنه في حالة حدوث ذلك فعلياً فستكون الوفاق مجرد غطاء لتمكين تركيا من نشر قواتها بشكل مركز في كامل أراضي وسواحل الغرب الليبي مع احتمال تأسيس قواعد عسكرية جديدة لها، خاصة بالجنوب الغربي ومصراتة، تحت ذريعة استهداف مهربي البشر.

وتابع الترجمان أنه لا يستبعد أن يحاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصوير احتلاله لجزء من أراض ليبيا على أنه أداة للاستقرار ومكافحة الجريمة

ووصف الترجمان تلك الحملة بالخدعة التى لن تنطلي على أحد، موضحا أن القادة الأوروبيين لم ينسوا بعد تهديدات أردوغان بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه، مبينا أنه ذلك يفسر إلى الآن عدم قدرتهم على كبح تغوله في ليبيا وسلوك تركيا بالمنطقة.

وتساءل الترجمان عن سر تأخر محاكمة “عبد الرحمن ميلاد” المعروف ب”البيدجا”، أحد أبرز المتورطين في عملية التهريب والاتجار بالبشر الذي أعلنت الوفاق اعتقاله في أكتوبر الماضي؟.

وأكد الترجمان أن الجميع يعرف أن قوات الوفاق مجتمعة لا تستطيع التصدي ولا حتى المساس بقيادات الميليشيات أمثال قائد “لواء ما يسمي بالصمود” المعاقب دولياً “صلاح بادي” أو قائد كتيبة ما تسمى برحبة الدروع” بشير خلف الله” الملقب بـ”البقرة”، بالإضافة لـ”البيدجا” الذي يملك أسراراً كثيرة ضد رؤوس وقيادات حكومة الوفاق وبالتالي قد يفضحها أمام أي محاكمة، مبينا أنه لا خيار للوفاق معه إلا بتصفيته جسدياً أو معاملته معاملة كريمة جداً، موضحا أنه متواجد الآن بمكان فاخر بمدينته الزاوية ولن يقدم إلى محكمة وطنية أو للجنائية الدولية رغم كونه مطلوباً دولياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24