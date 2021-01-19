سلامة : واشنطن تتعاون مع طرفي الصراع للحفاظ على تدفق إنتاج النفط

أكد المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، أن تركيا هي البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ، لافتا إلى أن الوفاق استغاثت بعدد قليل من الدول منها الولايات المتحدة والجزائر وتركيا، طالبة منها المساعدة العسكرية لصد تقدم قوات الجيش إلى طرابلس في 2019.

و أوضح سلامة ان أنقرة أرسلت مضادات جوية، و أجرت صيانة لبعض الطائرات القديمة التي كانت بحوزة الوفاق، كما سهلت دخول المقاتلين السوريين إلى ليبيا، واستطاعت تغيير ميزان القوة على الأرض، ودفعت قوات الجيش إلى الانسحاب من مجمل مدن الغرب الليبي.

و أضاف سلامة أن الهدف الأمريكي في ليبيا مختلف، مشيرا إلى أن الأمريكان يتعاملون مع السراج وحفتر، موضحا أن الولايات المتحدة مهتمة أيضا، من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، لإبقاء إنتاج النفط الليبي متدفقا بصورة طبيعية.

و شدد سلامة على أن الأمم المتحدة لم تحصل على تفاصيل حقيقية حول نوعية القوات التي تحدث عنها أردوغان والتي يريد إطالة إقامتها في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، مُوضحا أنه لايزال يتم استشارته في الملف الليبي حتى اليوم.

و أشار سلامة أن إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استغل الفوضى التي حدثت في ليبيا بعد 2011، لافتا إلى وجود بقايا للتنظيم الإرهابي في مختلف الأراضي الليبية، لكن لم يعد لديها موقع متميز مثل السابق.

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