أطراف النزاع في ليبيا تتوافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المشرفة على الانتخابات العامة

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الثلاثاء إن أطراف النزاع في البلاد اتفقت على آلية اختيار السلطة التنفيذية وهو ما يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة. وذكرت البعثة في بيانها الذي نشرته على الموقع أن الآلية حظيت بموافقة 73 بالمئة من الأعضاء وهو ما يتخطى بكثير النسبة المقررة لاعتماد القرارات (63 بالمئة). وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بقولها إن “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم”.

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