تفاصيل واقعة الاعتداء بالرصاص على رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي

كشفت مصادر أمنية ومحلية متطابقة تفاصيل واقعة الاعتداء على رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي حسن عبدالله الجحاوي برصاص مُسلح بإحدى نقاط التفتيش في شارع عشرين وسط المدينة مساء الإثنين.

و أوضحت المصادر، أنه خلال تنفيذ الخطة الأمنية ببنغازي والحملة الموسعة على السيارات المخالفة التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج، رفض شخص إزالة التعتيم من زجاج السيارة فباشر الجحاوي بإزالة التعميم فشرع المسلح برماية الرصاص اتجاه عناصر الأمن.

وأضافت المصادر، أن الرماية نتج عنها إصابة الجحاوي ، وضابط آخر برتبة نقيب تابع لمركز شرطة المقزحة، مشيرة إلى أن المسلح عسكري تابع لكتيبه طارق بن زياد، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية إن العقيد الجحاوي حالته الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة إثر إصابته بطلق ناري في الكتف أرقده بغرفة العناية في أحد المستشفيات في المدينة.

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