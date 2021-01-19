قوة حماية طرابلس ترفض مخرجات الحوار و تتهم البعثة بالتلاعب

أعلنت ما تعرف بـ “قوة حماية طرابلس “، الثلاثاء، رفض مخرجات لجنة الحوار السياسي وطريقة التصويت، متهمة بعض أعضاء البعثة بتوجيه المسار السياسي نحو أهداف لا تخدم مصلحة ليبيا.

و اتهمت القوة في بيان لها، المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالضغط لتمرير طريقة التصويت، معتبرة الاستعجال في هذه القرارات تعكس استهتار وليامز بمصالح الشعب الليبي.

وشددت البيان على ضرورة العودة إلى حوار ليبي- ليبي، ورعايته والمضي قدمًا في التحاور السلمي في أسرع ما يمكن من خلال المؤسسات الوطنية، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة التدخل لتصحيح مسار البعثة.

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