الاتحاد الأوروبي : الشعب الليبي يستحق انتخابات تعيد التئام بلاده

رحب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، بتوصل منتدى الحوار السياسي لـ آلية اختيار السلطة التنفيذية موحدة جديدة لـ ليبيا.

وأعتبر بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد بليبيا، الثلاثاء، أن القرار يمهدد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، و المتمثل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة و إعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر من سنة2021 ، معربا عن أمله في أن ينتقل منتدى الحوار السياسي إلى ترشيح سلطة تنفيذية جديدة بالاستناد على الآلية المتفق عليها.

و شدد البيان على ضرورة إدماج المرأة و مشاركتها بشكل هادف وكامل في عملية إرساء السلام، مؤكدا على أهمية مشاركتها السياسية الفاعلة في جميع جوانب عملية السلام والحوكمة المستقبلية في ليبيا.

و أكد البيان على مسؤولية الأطراف المعنيّة الرئيسية في ليبيا في المضيّ قدما نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين، داعيا جميع القادة اللّيبيّين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقيّة لإيجاد حل سلمي مستدام، لافتا إلى أنّ ليبيا في حاجة إلى اتّخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي”.

و أشار البيان إلى أن الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن و يرفضون أي خيار عسكري أو خيار يتّسم بالعنف لتسوية الأزمة والقضاء على الإرهاب، مؤكدا رفضه لجميع التدخلات الأجنبيةفي الشأن الليبي.

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