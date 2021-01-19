نوح: الحل الذي يرضي الشعب هو الاستفتاء على الدستور

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، أن موقف الهيئة ثابت ولا خيار سوى الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن الحل الذي يرضي الشعب هو الاستفتاء .

وأوضح نوح، في تصريح صحفي، أن أي خيار بعيدا عن الاستفتاء على الدستور هو مخالفة للإعلان الدستـوري، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتسلم دعوة من البعثة لحضور اجتماع الغردقة بشأن الإعلان الدستـوري.

وتساءل نوح عن الأسباب التي دعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومن معه من النواب إلى إعداد قانون الاستفتاء المعد من النواب؛ لافتا إلى أنه لم يحترم إرادة حتى النواب الذين معه.

وأضاف نوح أن تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تؤكد أن الفرصة مناسبة، وعليه فإن الاستفتاء على الدستـور سيجنب البلاد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، متساءلا عن الأسباب التي تدعو إلى الدخول في انتخابات .

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