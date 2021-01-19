بن تاهية : الحكومة المؤقتة تعرقل الانتخابات البلدية

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، الثلاثاء، أن الحكومة المؤقتة عرقلت جهود اللجنة في المنطقة الشرقية.

و أوضح ن تاهية، أن الحدود الإدارية للبلديات تمثل عقبة أمام اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن بعض البلديات لم يستكمل فيها إجراء الانتخابات البلدية وفق الخطة الموضوعة لأسباب أمنية.

وأشار بن تاهية إلى أن الانتخابات البلدية في صرمان تعرقلت بسبب عدم تشكيل لجنة فرعية جديدة بعد رفض الأهالي اللجنة السابقة، موضحا أنه لا توجد عملية انتخابية مثالية في البلديات وأن باب الطعون مفتوح أمام المواطنين.

وأكد أن منظومة سجل الناخبين في المنطقة الشرقية مفصولة عن المنظومتين الرئيسية والرقم الوطني، مبينا أن البرنامج الانتخابي بدأ في أغسطس 2020 بدورتين الأولى تشمل 95 بلدية والثانية 35.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24