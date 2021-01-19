السّني: ليبيا لن تسمح لأحد المساس بأموالها المجمّدة في الخارج

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع نظيره الهندي” تي تيرومورتي” الذي تترأس بلاده لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا آخر التطورات السياسية للملف الليبي وتقييم لعمل لجنة العقوبات وفريق خبراء الأمم المتحدة.

وقالت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجانبين استعراضا خلال اللقاء الخروقات للقرارات الأممية التي حدثت في السنوات الأخيرة، مؤكدين على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمحاسبة تجاه كل من كان مسؤولاً عن هذه الخروقات والانتهاكات التي ارتكبت ضد الليبيين سواء كانوا أفراداً أو دولا.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى موضوع الأصول والأموال الليبية المجمدة، وأهمية أخذ خطوات فاعلة وسريعة للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارتها لتفادي الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت منذ سنوات في وقت تحاول فيه بعض الدول والمؤسسات المالية إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستفادة منه.

وتابع البيان أن “السني” أكد لـ” تيرومورتي” رفض ليبيا القاطع لمحاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة، مشددا على أن ليبيا لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب في اشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً من محاولة بعض المؤسسات البلجيكية فعله على سبيل المثال.

وأوضح البيان أن “تيرومورتي” أكد على تفهمه لموقف ليبيا في هذا الشأن، مبينا أنه حسب القرارت الأممية، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24