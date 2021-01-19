فرق إطفاء تتحرك لإخماد حريق جنزور.. والأكاديمية البحرية تنعى اثنين من قياداتها

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، منذ قليل، توجه فرق إطفاء إلى جنزور للمساندة في إخماد الحريق الذي نشب بالأكاديمية البحرية هناك.

إعلان الهيئة جاء في أعقاب تداول أنباء عن وقوع حريق بمقر أكاديمية الدراسات البحرية غرب العاصمة طرابلس.

وفي السياق نفسه، أعلنت صفحة أكاديمية الدراسات البحرية، على موقع فيسبوك، وفاة كل من: أمر الأكاديمية البحرية العميد.ب.أحمد أيوب، وأمر الكلية البحرية العميد ب. سالم أبو صلاح، إثر حريق تبعه انفجار هز أركان الأكاديمية.

وجاء النعي بعد نحو نصف ساعة من الإعلان عن وقوع انفجار “يهز الأكاديمية البحرية”.

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