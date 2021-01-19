وفاة آمر الأكاديمية البحرية بجنزور إثر انفجار في مخزن الذخيرة

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وفاة آمر الأكاديمية البحرية الليبية العميد أحمد أيوب والعميد سالم أبو صلاح نتيجة حريق اندلع جراء انفجار مخزن الذخيرة في مقر الأكاديمية في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.
وأضافت الوزارة أن الحريق قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص آخرين بالإضافة إلى جرح 5 على الأقل في حصيلة أولية، وهو ما يرجح أن الانفجار كان قويا وتوسع حريقة على مساحة كبيرة.
وكان الانفجار قد حصل عقب زيارة قام بها رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد للاكاديمية، ولقائه عددا من الضباط، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن مقر الاكاديمية يقع في منطقة جنزور غربي العاصمة، وهي المنطقة التي يوجد فيها مقر البعثة الاممية وعدد من البعثات الدبلوماسية،
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