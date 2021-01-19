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مصرع قائد الأكاديمية البحرية وآمر الكلية البحرية في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الأكاديمية البحرية بجنزور غربي طرابلس عم وفاة أمرها عميد بحار “أحمد أيوب” وآمر الكلية البحرية عميد “سالم أبو صلاح” جراء الحريق الذي نشب بالمقر، وأعقبه انفجار قوي .

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 –  اليوم الأربعاء، إن الانفجار كان بمخزن للذخيرة بعد وصول السنه اللهب له، فيما لم يعلن عن أي تفاصيل أضافية .

وكان المستشار الاعلامي لوزراة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي أعلن لوكالة أخبار ليبيا 24، عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرون في حريق وانفجار مقر الأكاديمية البحرية بجنزور .

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اخبار ليبيا 24

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