“طب شرعي” في سرت لأول مرة منذ 30 عاما

لأول مرة منذ حوالي 30 عاما، افتتح في مدينة سرت قسم خاص بالطب الشرعي في محيط مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، وتحديدا في المبنى الموجود خلف قسم العزل.

ويُعد هذا القسم مهما جدا لأنه يوفّر الوقت والجهد، حيث كان يتم نقل حالات الوفاة غير الطبيعية في السابق إلى مصراتة وبعدها للمنطقة الشرقية.

واليوم أصبح قسم الطب الشرعي مستقلا بمتابعة وإشراف تام من نيابة سرت، وتم افتتاحه بعد تجهيز طاقم طبي متخصص في مجال الطب الشرعي، وتولى رئاسته د. عمران مخلوف التابع لمركز الخبرة القضائية.

وحضر الافتتاح آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت العميد صالح المغربي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير نيابة سرت الجزئية محمود سالم، والمدير العام للمستشفى د. علي الزرقاء، ومدير مديرية أمن سرت المكلف، العقيد صالحين اطبيقة، إضافة إلى رئيس فرع الدعم المركزي سرت رائد سيف الدين الفلاحية ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، وعدد من حكماء ووجهاء المدينة، ولفيف من المهتمين.

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