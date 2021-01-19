قريبا تنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اجتماعا جديدا الخميس القادم في مدينة سرت ، لإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض بهدف فتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما ستبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة ، وفق ما صرح به مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب

ويتزامن هذا الحراك مع الخطوات المتسارعة لتشكيل سلطات تنفيذية جديدة في البلاد ، والإنطلاق في إعداد ميزانية موحدة للعام الحالي 2021 ، وتوحيد سعر الصرف بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف التابع للحكومة المؤقتة في شرق البلاد.

وقال عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق مختار نقاصة أن مشاورات ستجري في المنطقة الغربية تمهيدا لاجتماع سرت، للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق نقاصة ، فأن الخطوة التالية ستكون سحب كافة قوات طرفي النزاع المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقا، حتى بوقرين غربا، إلى بوابة سوكنة جنوبا، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة التي أصبحت جاهزة وفق قوله، بالإضافة إلى قوة عسكرية مشتركة من الطرفين يقتصر دورها على دعم القوة الأمنية في حال تعرضها لأي هجوم.

وحذر أعضاء من اللجنة ، من أنهم سيضطرون الى فضح أية جهة تحاول عرقلة تنفيذ بنود إتفق جنيف المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ، مشيرة الى وجود قرار بإبتعاد الأطراف المتنازعة مسافة خمسة كيلومترات جنوبا عن الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق وغرب البلاد مرورا بمدينة سرت ، وذلك في إشارة الى بعض مليشيات مصراتة المرتبطة بغرفة العمليات التركية ، والقوى السياسية والحكومية في غرب البلاد.

وكان اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري بالجيش وعضو اللجنة العسكرية، أكد أنه جار تنفيذ جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جاري العمل والتقيد بها ، ومنها إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وكذلك إعادة فتح الخطوط الجوية غربًا وشرقًا وجنوبًا، إضافة إلى البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين، حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن ولازال التبادل مستمرًا، فينا أبرز الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، جان علم ، أنه « تم احراز تقدم كبير ومشجع للغاية في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة اتفاق وقف إطلاق النار هنا في جنيف في 23 أكتوبر 2020. فقد رأينا عمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته. هذا إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت والذي نأمل أن يتم في القريب العاجل.