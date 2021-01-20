جهاز الإسعاف والطوارئ: انفجار “الأكاديمية البحرية” تسبب في مقتل شخص وإصابة 3 أخرين بمقر نازحي تاورغاء

صرح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، بأن انفجار أحد مخازن الذخيرة القديمة بمقر الأكاديمية في جنزور غرب العاصمة طرابلس، تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر حريق نشب بمقر نازحي تاورغاء المجاور لأكاديمية الدراسات البحرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للجهاز تلقت بلاغا عن الحريق، ليل الأربعاء، فسارعت بإرسال فريق من طواقمها التابعين لفرع إسعاف جنزور، مدعوما بفرق إسعاف طرابلس المركز، وحي الأندلس، إلى مقر الحادث.

وتابع أن فرق الإسعاف ساندت فرق الدفاع المدني في عمليات إخلاء المدنيين، وتوفير الرعاية لهم، إلى حين إخماد الحريق.

ومن جانبها أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، عن إخماد حوالي 75% من النيران التي نتجت عن انفجار هز أركان الأكاديمية البحرية بالصياد، اليوم الأربعاء.

وبحسب منشور على صفحة الهيئة الرسمية بموقع “فيسبوك” أوضح أن الحريق شب أيضا في هنجر فراشات بطاطين وقوارب إنقاذ وبعض المعدات وتم إخماد حوالي 75‎%‎ من الحريق والانسحاب لظروف أمنية.

وكانت قد أعلنت أكاديمية الدراسات البحرية، عن وقوع انفجار هز مقرها، ونتج عنه حريق أودى بحياة اثنين من قياداتها على الأقل.

وبحسب منشور على صفحة أكاديمية الدراسات البحرية الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد توفي أمر الأكاديمية البحرية العميد.ب.أحمد أيوب، وأمر الكلية البحرية العميد ب. سالم أبو صلاح، إثر حريق تبعه انفجار هز أركان الأكاديمية.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي في تصريحات تابعتها “الساعة 24″، وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين نتيجة الحريق الذي شب في الأكاديمية البحرية بمنطقة صياد.

ومن جانبها كانت قد أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، توجه فرق إطفاء إلى جنزور للمساندة في إخماد الحريق الذي نشب بالأكاديمية البحرية هناك.