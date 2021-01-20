تفاصيل حادثة الانفجار بالأكاديمية البحرية جنزور

أعلنت أكاديمية الدراسات البحرية، عن وفاة أمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح، إثر حريق الذي أدى إلى انفجار هزّ أركان الأكاديمية، يوم أمس.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، أن حريقًا اندلع بـ”هنجر” الاكاديمية البحرية جنزور، يحتوي على “الفراشات والبطاطين”، وقوارب إنقاذ وبعض المعدات، وأنها أخمدت النيران بنسبة 75% من الحريق وبعدها الانسحاب لظروف أمينة، وفقا للهيئة.

وفور اندلاع الحريق، اتجهت فرق الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية طرابلس، إلى جنزور لمساندة قسم جنزور في إخماد الحريق.

وذكرت مصادر غير رسمية، قبل حدوث الحريق بالأكاديمية، كان هناك حريق آخر في أحد المخازن للذخيرة بالقرب من مخيم نازحين تاورغاء.

وأشار مركز جنزور الإعلامي، إلى أن كافة افراد مركز شرطة صياد ووحدة مرور صياد بصحة، وأن باقي المصابين، من سكّان مخيم تاورغاء وهيئة السلامة الوطنية.

ولم تكشف أي جهة رسمية بحكومة الوفاق، تفاصيل الحادثة التي هزّت المنطقة ليلة أمس.

وفي وقت سابق، يوم أمس، قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، بجولة تفقدية لأكاديمية الدرسات البحرية الواقعة بمنطقة جنزور.

وتأتي الزيارة لتفعيل دور المؤسسات التعليمية والمساهمة في تخريج الكوادر المتخصصة بالقوات البحرية.

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