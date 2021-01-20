مستشارة الاتحاد الأوروبي: أوروبا أيقنت بأن التدخل في ليبيا كان فشلاً ذريعًا خاصة بعد سقوط الدولة

كشفت مستشارة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، منال مسلمي، أن بعض قادة الاتحاد يعتقدون أن التدخل في ليبيا كان فشلاً ذريعًا، خاصة مع الفراغ الذي نشأ بعد وفاة الزعيم الراحل معمر القذافي .

وأوضحت مسلمي ، في تصريحات صحفية طالعتها ليبيا 24، أن أوروبا تريد أن تكون لاعبًا في عمليات السلام وحل النزاعات بطريقة دبلوماسية، دون أن تَفقد حلفاءها أو صورتها كسفير لحقوق الإنسان، لذلك تفضّل عدم التدخل في مناطق الصراع، خاصة بعد تجربتَي العراق وليبيا، مضيفة أن أوروبا ليست وحدها متورطة في الأزمة الليبية، مشيرة إلى وجود قوى إقليمية ضالعة في الصراع مثل تركيا .

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