الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تدعو الليبيين لاختيار شخصيات وطنية في الانتخابات

اعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، الثلاثاء، أن الانتخابات وسيلة من الوسائل المتاحة للتغيير وإسقاط المؤامرة، مشيرًا إلى أنها مثل أي وسيلة أخرى متاحة.

ودعا الأمين العام للجبهة الشعبية، الليبيين إلى استغلال فرصة التوافق على إجراء الانتخابات وعدم إضاعتها، حاثًا إياهم إلى الإدلاء بأصواتهم للقوائم الشريفة والوطنية، وكذلك الشخصيات الشريفة والوطنية المنتمية لمشروع الوطن الرافضة لهيمنة الظلام والمجموعات الظلامية.

وأكد على أن الانتخابات فرصة لبناء دولة وطنية كاملة السيادة تكون امتداد لأرث تاريخي مجيد مثلته ثورة الفاتح وقائدها، مكررًا دعوة الجبهة الشعبية لكل الليبيين إلى المبادرة للتسجيل في هذه الانتخابات، وإلى المشاركة الفعالة فيها؛ ليتم اختيار عناصر قادرة على انتشال الوطن من السقوط ويتم إنقاذ ما تبقى منه.

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