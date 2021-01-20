مقتل قائدين عسكريين من الوفاق في انفجار ضخم هز طرابلس وضواحيها

هز انفجار ضخم، صباح الأربعاء، مدينة طرابلس مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، في بيان لها، أن الانفجار وقع جراء حريق اندلع بمخزن الذخيرة في مقر الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب طرابلس، مؤكدة وفاة آمر الأكاديمية البحرية، أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية، سالم أبو صلاح .

وأضافت الوزارة أن 5 أشخاص على الأقل قد أصيبوا في حصيلة أولية، وهو ما يرجح أن الانفجار كان قويا وتوسع على مساحة كبيرة .

ومن جانبه، أعلن عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي بوعرابة، عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين من سكان مخيم تاورغاء جراء انفجار الكلية البحرية .

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، فيما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق في المخيم والأكاديمية .

ويقع مقر الاكاديمية في منطقة جنزور غربي طرابلس، وهي المنطقة التي يوجد فيها مقر البعثة الأممية وعدد من البعثات الدبلوماسية، وتعتبر منطقية حيوية في ضواحي طرابلس .

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