إصدار العدد الأول لمجلة القضائية الليبية للعام 2021

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، صدور العدد الأول للمجلة القضائية للعام 2021.

وأوضحت الجمعية، أن العدد الجديد لم يكن العدد تقليديا كالعديد من المجلات العلمية ، بل جاء بحلة فريدة، ومواضيع مفيدة ومتنوعة كباقة الورد الجميلة بتلونها وتنوعها.

وشارك في العدد الجديد من المجلة، أكثر من 20 شخصية من مختلف التخصصات القانونية والقضائية وتنوع الأعمار والدرجات والأجناس فلم تُقصِ أحدا.

وتميزت المجلة بوجود لجنة استشارية علمية مستقلة من خبراء القانون والقضاء داخل ليبيا وخارجها لتقييم البحوث المُحكمة، إضافة إلى العدد الأول تضمّن قسمان الأول للبحوث المُحكمة ، والثاني للأعمال المتنوعة، واحتوت المقدمة على كلمة رئيس هيئة التحرير ثم عرض رسالة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب بشأن القضاء ثم نبذة عن الجمعية القضائية.

واحتوى القسم الأول على سبعة بحوث مُحكّمة شارك فيها نخبة من القانونيين وأساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات القضائية، والقسم الثاني احتوى على تسعة مقالات قانونية وقضائية قصيرة متنوعة ومتميزة.

وأشارت الجمعية الليبية، عن عددها الجديد، لأول مرة في تاريخ القضاء الليبي تم استحداث جانب في المجلة العلمية (حوار الشخصيات القضائية) لإبراز تاريخ وواقع القضاء والقضاة، وتخصيص في العدد جانبا لملخصات الكتب والأطروحات العلمية، ولأول مرة في تاريخ القضاء تنشر المجلة توصيات الندوات العلمية المهمة التي نظمتها وشاركت فيها الجمعية القضائية، ولأول مرة في تاريخ القضاء تنشر المجلة سيرة شهداء المؤسسة القضائية وبدأ العدد باثنين منهم وسيستمر ان شاء الله.

وخصصت المجلة في عددها الأول جانبا لإحصائيات أعضاء الهيئات القضائية والمحاكم والنيابات في ليبيا.

ونُشر العدد الأول المقترحات المتميزة التي يعرضها أصحاب الأفكار من رجال القضاء والقانون.

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