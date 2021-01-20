صحة الوفاق تناقش احتياجات الأدوية والمعدات الطبية

عُقد اجتماعاً موسعاً ضم كل من وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق لشؤون الامداد والمشروعات عبد الرحمن عمير ، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية د. ليلى العربي ومساعد مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية د. عائشة الحبيشي، ورؤساء الأقسام بإدارة الصيدلة، ومدراء إدارات الصيدلة بالمستشفيات.

وافتتحت مدير إدارة الصيدلة الاجتماع بكلمة ترحيبية إلى الحضور، وتم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياج الربع السنوي الأول من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية بالمستشفيات العامة.

وناقش الحاضرون، آلية تفعيل قرار وزير الصحة المفوض رقم (418) لسنة 2019م، بشأن تفعيل قسم الصيدلة السريرية، قسم اليقظة الدوائية، وقسم الإعلام والترشيد الصيدلي والعمل به داخل المستشفيات العامة.

كما تم وضع آلية للتنسيق بين إدارات الصيدلة فيما يخص تدوير الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية للاستفادة منها، والتنسيق مع لجنة المخلفات الطبية لوضع آلية للتخلص من المخلفات الطبية والبشرية.

وأثنى الوكيل، على المجهودات التي تقوم بها إدارات الصيدلة في المستشفيات العامة، وأكد على دعمه الكامل لهم.

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