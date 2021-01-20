عمران: البعثة الأممية تتجاهل مشروع الدستور المنجز وتبحث عن بدائل كارثية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن البعثة الأممية تتجاهل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وتبحث عن بدائل كارثية تستند عليها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي .

واعتبرت عمران، في تصريح إعلامي، أن هذا الأمر بمثابة قفز على إرادة الليبيين وسعي محموم لإقصاء مشروع الدستور وضرب للمسار التأسيسي بالكامل، مشيرة إلى أنهم لن يدخروا جهدًا لاحترام هذا المسار، وسيواجهون ما وصفته بـ” عبث البعثة ” وأصحاب المصالح الرافضين اللجوء إلى القانون والقضاء .

يشار إلى أن مسودة الدستور التي تتحدث عنها عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران مطعون بها قضائيًا وصدر حكم بشأنها.

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