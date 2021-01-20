بوقعيقيص: اتفاق الغردقة بين النواب والدولة « باطل »

قالت الناشطة السياسية والمحامية آمال بوقعيقيص والمدعومة من الأمم المتحدة للمشاركة في حوار تونس، أمس الثلاثاء، إن اتفاق الغردقة بين لجنتي مجلس النواب ومايسمى بمجلس الدولة يخالف الإعلان الدستوري الذي يكفل حق التقاضي، معتبرة أن الاتفاق باطل .

وأوضحت بوقعيقيص، في تدوينة لها عبر حسابها بموقع “فيسبوك” ، أن اتفاق اللجنة الدستورية على تحصين مشروع الدستور من التقاضي عليه جعله عرضه للطعن عليه أمام المحاكم العادية، مبينة أن العلة جلية وهي الاتفاق على حرمان الناس من حقهم الدستوري في التقاضي .

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