برنامج مراقب التدريبي ينطلق من تاورغاء وطمينة

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20 January, 2021

انطلقت أمس الثلاثاء بمدينة تاورغاء والفرع البلدي طمينة ببلدية مصراتة دورة تدريبية مشتركة تجمع نساء وشبابا من تاورغاء ومصراتة معا في الانطلاقة الأولى لتنفيذ البرنامج التدريبي الوطني برعاية وتنفيذ حركة القيادات الليبية الشابة “برنامج مراقب”.

وبرنامج مراقب هو برنامج تدريبي لتدريب وتأهيل المتطوعين والراغبين لممارسة مهمة المراقب والوكلاء في العمليات الانتخابية المختلفة.

وتعد الدورة التدريبية المشتركة طمينة تاورغاء هي الأولى والمقامة بطمينة وتاورغاء بالتناوب بالمشاركة الحضور معا من نساء وشباب المنطقتين للتدريب على مهارات وأساسيات مراقبة الانتخابات وتستهدف الدورة المتطوعين الراغبين في ممارسة مهام المراقبين أو الوكلاء في العمليات الانتخابية.

وانطلقت الدورة يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 بقاعات مركز السلام للدعم الأسري بطمينة بإشراف وتنظيم المعهد الليبي للعلاقات الدولية وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للمرأة والشباب في إطار مبادرة حركة القيادات الليبية الشابة لدعم المسار الوطني الديمقراطي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل 24 ديسمبر 2021 انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية.