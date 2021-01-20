ترحيب أمريكي على الموافقة “القوية” لآلية تشكيل سلطة تنفيذية

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، منتدى الحوار السياسي الليبي على موافقته “القوية” على الخطوات المتخذة نحو شرعية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة بإمكانها إجراء انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر.

وفي وقت سابق، رحّب رؤساء بعثات الاتّحاد الأوروبي إلى ليبيا، الثلاثاء، بموافقة ملتقى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأشاد رؤساء البعثات، بأعضاء الملتقى والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة المهمة.

ورأى البيان أن القرار الذي تمّ اتخاذه يعدّ مهمّا لتمهيد الأرضية لتشكيل حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021″.

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