فرنسا ترحب بإقرار القوى الليبية آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

20 January, 2021

رحّبت فرنسا بتوصّل الليبيين برعاية الأمم المتّحدة إلى اتّفاق على آلية لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية، ستحضّر للانتخابات العامة المقرّر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس “ترحّب” بإقرار هذه الآلية، وتجدّد “دعمها لتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت الثلاثاء أنّ الأفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار هذه السلطة التنفيذية الانتقالية.

وقالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: “أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطياً، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021”.

ووفقاً للمتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية فإنّ باريس تبعث بـ”أطيب تمنيّاتها” للمبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش.

وقالت المتحدّثة إنّه “يمكن لكوبيتش أن يعتمد على دعم فرنسا للتوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للبلاد لاستعادة وحدتها وسيادتها واستقرارها بمنأى عن التدخّلات الخارجية”.

وتوافق الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.