خلال لقاء مع سيالة.. وفد من غات يطالب بإعادة فتح الحدود مع الجزائر والنيجر

طالب وفد من بلدية غات بإعادة فتح الحدود مع الجزائر والنيجر، وتهيئة الظروف لتنقل المواطنين والتبادل التجاري مع البلدين، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وضم الوفد عميد المجلس البلدي غات الدكتور موسى المهدي، وعضو المجلس الدكتور قاسم بيلال، وعضو مجلس الدولة ابكدة الكوني، وأعيان من غات، حسب بيان المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثا.

ودعا إلى إقامة توأمة بين بلدية غات، والولاية الجزائرية جانت وولاية أغاديس بالنيجر، وإقامة القمة الثنائية مع وزير الخارجية الجزائري، وفتح مكتب إدارة المراسم الخاص باستقبال الضيوف من دول الجوار في غات، وإعادة تفعيل لجنة ترسيم الحدود وفق الإطار المطروح.

كما طالب أيضا بمنح الفرص البلوماسية لشباب غات، واعتماد خطة لتأهيل وتدريب الشباب بالتنسيق مع البلدية.

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