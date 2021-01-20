«الروياتي» يطالب «السراج» بدفع مستحقات مليشيات مصراتة في حرب طرابلس

انتقد أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بـوصفه «محلل سياسي»، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وقراراته الأخيرة الخاصة بتشكيل أجسام أمنية، معتبرًا أن الأولى من ذلك هو تسديد مرتبات المليشيات المسلحة.

وقال «الروياتي»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يا سيد فائز السراج، قبل أن تشكل أجسام أمنية جديدة وبميزانيات جديدة، وكأنك فعلا هامك الشباب وتبحث عن مصلحتهم وخايف عليهم وتشعر بتضحياتهم ودورهم البطولي وما قدموه من أجل الوطن أو الدفاع عن سلطانك أنت وحاشيتك البزنس، لماذا لم تعطي هؤلاء الشباب مستحقاتهم”، على حد قوله.

وتابع؛ “مستحقات قوات بركان الغضب التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، عن حربهم في طرابلس (سياراتهم المحطمة والتالفة، وبقايا فواتير مصروفاتهم أثناء الحرب) وحتى المرتبات لم تعطوهم ولا يريدونها منكم، ولكن اعطوهم تكاليف ما خسروه من ممتلكاتهم وأموالهم”، بحسب قوله.

وأردف «الروياتي»، “مستحقات قوات غرفة تحرير سرت والجفرة المرابطة حتى اليوم على تخوم سرت (من نفس ما سبق ذكره)، ومرتبات مستحقة عن فترة تواجد القوة الثالثة في الجنوب، إلى اليوم لم تصرف لهم”، بحسب كلامه.

وختم منشوره قائلًا: “خلصوا الناس ، وبطلوا رزالة ولعب بالشباب عليكم من الله ما تستحقون، تحشمنا منكم واجد لكن باين انكم متحشموش”.

يشار إلى أن قوات بركان الغضب التابعة لما يسمى “المنطقة العسكرية الوسطى” ينتمي معظم عناصرها إلى مليشيات مصراتة، كما أن ما يعرف بـ “القوة الثالثة التي كانت متواجدة في الجنوب” قبل أن يتم طردها تتشكل هي الأخرى من أفراد يتبعون مليشيات هذه المدينة أيضا.