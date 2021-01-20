سميرة الفرجاني: كل همهم سحب أسلحة «الثوار» لإفشال «ثورتنا» مثلما حدث في رومانيا

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن نفس ما حدث لإفشال ثورة رومانيا، يتكرر الآن في ليبيا.

وأعادت الفرجاني، نشر منشور سابق لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: “من ذكريات صفحتي وهذا هو ما حدث لإفشال ثورة رومانيا.. ونفس السيناريو يطبق في ليبيا ومن أفشل الكثير من المخططات هو السلاح اللي عند الثوار ولهذا كل همهم سحب هذه الأسلحة ليتم لهم المراد”.

وأضافت “عموما نحن الآن دخلنا الفصل الأخير في نهاية سيناريو ثورة رومانيا.. فلا أدري هل ستكون نفس النهاية أو سيحرك المخلصون قبل إسدال الستار ويقلبوها على رؤوس الانقلابين. الأيام القادمة ستكشف كل شيء”.

وفي المنشور السابق، قالت الفرجاني: “يا ريت تقروها كويس وتقارنوها بما يحدث في ليبيا حتلقو التطابق 100% وما زلت كتابة النهاية بأيدينا يعني مازال في أمل أخير في جمع صفنا ووضع نهاية حلوة بدل نهاية ثورة رومانيا المأساوية”.

وتابعت “إلي يصير في ليبيا نفس هذا السيناريو أقروه بتمعن حتى اسم جبهة الخلاص الوطني. هي نفس التسميه تقريبا لجبهة انقاذ ليبيا امتاع احمد قذافي الدم !!!! يعني السيناريو بحذافيره وياما حذرت منه من اسنين واليوم وصلنا للنهاية ويا أحرار نهاية ثورة رومانيا اهي بين أيديكم اقروها وأنتم قرروا نهايتكم اما تتحدوا وتنقذوا ارواحكم والبلاد أو أنكم تقعدوا في فرقتكم ونهايتكم اتكون زي نهاية ثورة رومانيا اللهم إني بلغت”.