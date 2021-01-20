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سميرة الفرجاني: كل همهم سحب أسلحة «الثوار» لإفشال «ثورتنا» مثلما حدث في رومانيا

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن نفس ما حدث لإفشال ثورة رومانيا، يتكرر الآن في ليبيا.

وأعادت الفرجاني، نشر منشور سابق لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: “من ذكريات صفحتي وهذا هو ما حدث لإفشال ثورة رومانيا.. ونفس السيناريو يطبق في ليبيا ومن أفشل الكثير من المخططات هو السلاح اللي عند الثوار ولهذا كل همهم سحب هذه الأسلحة ليتم لهم المراد”.

وأضافت “عموما نحن الآن دخلنا الفصل الأخير في نهاية سيناريو ثورة رومانيا.. فلا أدري هل ستكون نفس النهاية أو سيحرك المخلصون قبل إسدال الستار ويقلبوها على رؤوس الانقلابين. الأيام القادمة ستكشف كل شيء”.

وفي المنشور السابق، قالت الفرجاني: “يا ريت تقروها كويس وتقارنوها بما يحدث في ليبيا حتلقو التطابق 100% وما زلت كتابة النهاية بأيدينا يعني مازال في أمل أخير في جمع صفنا ووضع نهاية حلوة بدل نهاية ثورة رومانيا المأساوية”.

وتابعت “إلي يصير في ليبيا نفس هذا السيناريو أقروه بتمعن حتى اسم جبهة الخلاص الوطني. هي نفس التسميه تقريبا لجبهة انقاذ ليبيا امتاع احمد قذافي الدم !!!! يعني السيناريو بحذافيره وياما حذرت منه من اسنين واليوم وصلنا للنهاية ويا أحرار نهاية ثورة رومانيا اهي بين أيديكم اقروها وأنتم قرروا نهايتكم اما تتحدوا وتنقذوا ارواحكم والبلاد أو أنكم تقعدوا في فرقتكم ونهايتكم اتكون زي نهاية ثورة رومانيا اللهم إني بلغت”.

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الثوار السلاح المليشيات رومانيا سميرة الفرجاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذه البائسة مازالت تقول ثورة ..؟؟ هل هذا غباء او تغابي ..؟؟…ياسيدة /سميرة انت في منتهي السذاجة …ثورتك وسلاحكم أستعملتوه لقتل الابرياء والبلطجة والتحكم والسرقة والنهب والابتزاز…هذا هو سلاحكم …وتريدين ان يستمر هذا المسلسل … معناها انت خائنة ولصة وميليشياوية مثلهم …هذه مؤامرة دولية ياساذجة الصفحة …الجميع اعترف والجميع عرف انها مؤامرة وتقولين ثورة…؟؟اي ثورة ياام الثورات..؟؟؟ثورة الصعاليك والحشاشين وسواقين الافيكو وخريجين السجون…!!! لعنة الله عليك وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي من والاك وكل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…………

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  • كل من يتعبر فبراير ثوره أنا أشفق لحاله وحتي أني أحيانا أشك في ان قدراته العقليه ليست علي مايرام ويغلب علي ظني انه لا يعاني من هلوسه وتخيلات قادته الي اعتبار الحركه الصهيونيه التي أستغلت ووظفت حلم الشاب الطامح بأن تكون ليبيا بمثابة سانغافورا وافضل من دبي بعديد المرات فأختبي لهم برنار ليفي خلف صفحات الفيس بوك ليحركهم في الاتجاه الخاطي الذي هو اكثر من يدرك بان البلاد ستحترق بآيادي أهلها وخرج ليفي بعدها يتمطي وقال ما كان لي عليكم يا ليبيين من سلطان أنما أغويتكم فاتبعتوني وصدقتوا بانكم لو اشعلتوا الحرائق في بلادكم وهاجمتوا قوات النظام بالحجر فستتفوق بلادكم علي سانغافورا وستجتازوا دبي وتتركوها وراءكم الالاف الاميال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا القانون ولا العرف يحميان المغفلين الذين أنطلت عليهم حيلتي وخرجوا في فبراير علي العمياني ملبين ومهللين وهم بالذي سيحصل غير داريين ولا عارفين ولا فاهمين انهم لمساكين

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