ليلى بن خليفة: الأحزاب السياسية في ليبيا تطالب بتداول السلطة ولا تطبق ذلك داخل جدرانها 

انتقدت الناشطة المدنية ليلى بن خليفة، الأحزاب المدنية في ليبيا ومطالبتها الدائمة بتداول السلطة في الدولة، في حين أنها لم تمارس الديمقراطية داخل تلك جدرانها.

وقالت «بن خليفة» في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، إن أغلب الأحزاب السياسية في ليبيا لم تغير رئيسها منذ التأسيس، فـ ” العدالة نفس رئيس الحزب منذ تأسيسه، وتحالف القوة الوطنية نفس رئيسه منذ تأسيسه ولم يتغير إلا بوفاته”.

وتابعت؛ “وحزب التغيير نفسه رئيسه منذ تأسيسه، وحزب الجبهة الوطنية نفس رئيسه منذ تأسيسه، وحزب الوطن نفس رئيسه منذ تأسيسه”.

وختمت “فكيف نطلب من هذه الأحزاب احترام التداول السلمي للسلطة في الدولة وهي لم تستطع أن تمارس الديمقراطية في أحزابهم”.