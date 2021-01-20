ليبيا تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة.. تعرّف على السبب

أعلنت الأمم المتحدة أن سبع دول، من بينها ليبيا، فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لعدم سدادها المستحقات المتراكمة عليها، والتي تبلغ 700 ألف دولار.

وأشار الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها إلى الجمعية العامة، إلى أن هذه الدول وهي “ليبيا وإيران والنيجر والكونغو برازافيل وإفريقيا الوسطى وزيمبابوي وجنوب السودان”؛ قد تأخرت في سداد ما ترتب عليها وفق المادة 19 من الميثاق؛ مما أدى إلى حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة، وذلك لعجزها عن سداد التزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن اشتراكاتها المستحقة لعاميْن.

وبحسب البيان؛ فقد تخلّفت ليبيا عن سداد ديون مُتراكمة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليونًا و5.391 دولارًا أمريكيًا.

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