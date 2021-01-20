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ليبيا تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة.. تعرّف على السبب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الأمم المتحدة أن سبع دول، من بينها ليبيا، فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لعدم سدادها المستحقات المتراكمة عليها، والتي تبلغ 700 ألف دولار.

وأشار الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها إلى الجمعية العامة، إلى أن هذه الدول وهي “ليبيا وإيران والنيجر والكونغو برازافيل وإفريقيا الوسطى وزيمبابوي وجنوب السودان”؛ قد تأخرت في سداد ما ترتب عليها وفق المادة 19 من الميثاق؛ مما أدى إلى حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة، وذلك لعجزها عن سداد التزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن اشتراكاتها المستحقة لعاميْن.

وبحسب البيان؛ فقد تخلّفت ليبيا عن سداد ديون مُتراكمة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليونًا و5.391 دولارًا أمريكيًا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لو سعادة الوزير /سيالة يقوم بتقليص عدد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج فأنه سيوفر الكثير من المال لدفع هذه الالتزامات وغيرها…ياسيد /سيالة عليك بإتخاذ قرار شجاع وتاريخي او أنسحب وقدم استقالتك …ان يكون عدد دبلوماسيين ليبيا اكثر من عدد دبلوماسيين امريكا فهذا عار و كارثة….والكارثة والعار ان هؤلاء الدبلوماسيين الا قلة قليلة من كوادر الوزارة اصلا أغلبهم لا شكلا و لامضمونا…لا لغة ولا مؤهل ولا منطق ولا شيء…مجرد قريب او من طرف ميليشياوي مجرم …كارثة سفاراتنا بالخارج اصبحت أضحوكة في العالم وتتحمل وزرها و ذنبها وزارة الخارجية والسيد السراج…وهي نتيجة من نتائج النكبة طبعا …لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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