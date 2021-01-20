مؤسسة النفط توقع عقد تنفيذ خزانات تجميع مياه بجادو والرجبان

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، عقد إنشاء خزانات تجميع مياه بكل من بلديتي جادو والرجبان.

جاء التوقيع الذي تم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس (قاعة الانتصار)، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وذلك بعد التدخل العاجل من المؤسسة لحل مشكلة معاناة الأهالي، بتلك المناطق من نقص المياه وصعوبة الحصول عليها منذ عدة سنوات، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن التوقيع يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول الإسبانية، ومن خلال التنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وبحسب البيان، سيتم إنشاء خزان مياه تجميع بسعة 1000 متر مكعب بحقل آبار المتلّوي بجادو، بالإضافة إلى إشاء خزاني مياه تجميع بسعة 250 متر مكعب،لكل منهما لتغذيتها من حقل آبار كرتوم ببلدية الرجبان.

من جانبه أكد صنع الله أن ما تقوم به المؤسسة من مشاريع للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالمناطق المجاورة لعملياتها بمختلف ربوع ليبيا، رسالة وطنية للتأكيد بأن «هذه المؤسسة العريقة هي مؤسسة كل الليبيين.. وهي الحارس الأمين لثروات البلاد وستظل إن شاء الله تعالى»، مضيفا أن المؤسسة لن تدّخر أي جهد لأجل تقدّيم الدعم لجميع المناطق المتاخمة لعملياتها على كامل التراب الليبي.

حضر مراسم التوقيع، المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا، سيميوني سيمنا، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبد الدائم، وعميد بلدية جادو، عمرو طابونة، وعميد بلدية الرجبان، عثمان امحمد.

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