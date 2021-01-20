الاتحاد الأوروبي يرحب بالتوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

ليبيا – رحب رؤساء البعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ليبيا بموافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد.

الترحيب جاء في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تابعته صحيفة المرصد، وتم خلاله الإشادة بأعضاء الملتقى والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة الهامة.

وأضاف البيان أن هذه الموافقة مهمة لتمهيد الأرضية لما يستحقه الشعب الليبي المتمثل بحكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامة، وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجري في الـ24 من ديسمبرالمقبل، معربًا عن الأمل في الانتقال سريعًا لترشيح السلطة التنفيذية بالاستناد على الآلية المتفق عليها.

وحض البيان على إدماج المرأة ومشاركتها بشكل هادف وكامل في عملية إرساء السلام مع دعم مشاركتها السياسية الفاعلة في جميع جوانب هذه العملية والحوكمة المستقبلية في ليبيا، مجددًا الدعوة إلى أن تكون الأطراف المعنية الرئيسية على قدر مسؤولية المضي قدمًا لتحقيق الاستقرار في البلاد والمصلحة العامة.

ودعا البيان جميع القادة الليبيين لاغتنام هذه الفرصة بروح توافقية لإيجاد حل سلمي مستدام؛ لأن ليبيا في حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستعادة الخدمات العامة، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.

وأشار البيان إلى الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن، وأي خيار عسكري أو يتسم بالعنف لتسوية الأزمة، والقضاء على الإرهاب، مع معارضة كافة التدخلات الأجنبية، ودعم العمل المشترك بين أبناء البلد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية