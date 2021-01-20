عمران: توافق اللجنة الدستورية تطور إيجابي نحو حل الأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

20 January, 2021

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، اتفاقات أعضاء اللجنة الدستورية بأنها تطور إيجابي.

وقالت عمران في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن التوافق الذي حدث داخل اللجنة الدستورية تطور إيجابي أكد على أهمية احترام المسار التأسيسي والتعويل على الإرادة الشعبية بضرورة طرح مشروع الدستور الذي أصدرته هيئة منتخبة من الشعب الليبي على الاستفتاء”.

كما أعربت عمران، عن أملها في أن يتم استكمال باقي الإجراءات وتوفير الدعم اللازم من كافة الأطراف والأجسام المتصدرة للمشهد الليبي لإكمال المسار الدستوري والخروج بليبيا نحو بر الأمان.

يشار إلى أن المشاركين في أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية -والذي انطلق في مدينة الغردقة المصرية اليوم الثلاثاء- اتفقوا على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.