طبرق الطبي يستلم جهاز “UPS” الخاص بجهاز التصوير المقطعي

أخبار ليبيا 24 – صحة

استلم مركز طبرق الطبي جهاز UPS الخاص بجهاز التصوير المقطعي والذي كان بدعم مباشر من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية .

وأكد مدير عام المركز الدكتور فرج عبد الله الجالي أن هذا الجهاز يُعتبر مهم جدًا فى تشغيل جهاز التصوير المقطعي ” CT ” بالمركز .

الجالي قال إن الجهاز وصل للمركز يوم أمس الثلاثاء، و أن فريق العمل سيبدأ فى تركيبه خلال هذه الأيام ليدخل جهاز التصوير المقطعي فى العمل ويقدم خدماته لكافة المواطنين .

مدير عام مركز طبرق الطبي تقدم باسمه وباسم كل العاملين بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين ومساعدي مرضى و إداريين بشكره الكبير لرئيس الحكومة الليبية على دعمهم إلا محدود لمركز طبرق الطبي.