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طبرق الطبي يستلم جهاز “UPS” الخاص بجهاز التصوير المقطعي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – صحة

استلم مركز طبرق الطبي جهاز UPS الخاص بجهاز التصوير المقطعي والذي كان بدعم مباشر  من رئاسة مجلس  الوزراء بالحكومة الليبية .

وأكد مدير عام المركز الدكتور فرج عبد الله الجالي أن هذا الجهاز يُعتبر  مهم جدًا فى تشغيل جهاز التصوير المقطعي ” CT ” بالمركز .

الجالي قال إن الجهاز وصل للمركز يوم أمس الثلاثاء، و أن فريق العمل سيبدأ فى تركيبه خلال هذه الأيام ليدخل جهاز التصوير المقطعي فى العمل ويقدم خدماته لكافة المواطنين .

مدير عام مركز طبرق الطبي تقدم باسمه وباسم كل العاملين بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين ومساعدي مرضى و إداريين بشكره الكبير لرئيس الحكومة الليبية على دعمهم إلا محدود لمركز طبرق الطبي.

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اخبار ليبيا 24

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