ربيعة أبو راص: نهنئ أنفسنا بعد التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية

أثنت النائبة المنشقة ربيعة أبو راص، عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة داخل ملتقى الحوار الليبي.

وقالت أبو راص، في منشور لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نهنئ أنفسنا وكل الليبيين اليوم على النتائج التي توصل إليها أعضاء لجنة الحوار من خلال التوافق اليوم على آليات اختيار السلطة التنفيذية داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضافت “نتمنى أن تكون وسائل انتقال السلطة أكثر مرونة وشفافية بين كل الأطراف وأن تنتهي كل المراحل الانتقالية الشرعية والموازية دون شروط أو قيد”.

وتابعت “من المهم جداً المطالبة الشعبية بتحصينات وضمانات حقيقية تسمى برتوكول تنفيذ انتقال السلطة قبل أن يتم فعليًا اختيار قيادات السلطة التنفيذية «الحكومة والرئاسي»”.

وواصلت “العملية التنظيمية التي تسبق تشكيل السلطة التنفيذية هي المشروع الحقيقي للانطلاق في تأسيس مرحلة دائمة مستقرة تتمتع بقرارها السيادي الذي يمضي بنا للقضاء على جميع أنواع التدخل الأجنبي السلبي والفوضى والانقسام ويحقق لنا الكائن الدستوري التعددي”.