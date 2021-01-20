بديع: لا بد من نبذ الخلافات للتوصل لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية

ليبيا – ثمن رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة الليبية اللواء أيمن بديع مواقف أطراف ليبيا ورغبتها بإنهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد.

موقف بديع جاء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري الذي تحتضنه مدينة الغردقة المصرية، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وشدد بديع على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للاتفاق على قاعدة دستورية ليبية موحدة، تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

هذا وانطلقت الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية اجتماعات لوفدي مجلسي النواب والدولة الاستشاري لتدارس الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات العامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية