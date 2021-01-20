المسماري تكشف آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتفق عليها مؤخرًا

ليبيا – أكدت عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي سلطنة المسماري وجود مرحلتين لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد بعد إقرار آلية اختياره.

المسماري أوضحت في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن المرحلة الأولى يتم فيها الترشح لعضوية المجلس من داخل المجمع الانتخابي لكل إقليم، ويشترط للتقدم إلى ذلك الحصول على تزكيات من أعضاء المجمع بعدد 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب.

وأضافت المسماري أن التصويت يتم داخل المجمع الانتخابي للإقليم بين المرشحين المتحصلين على التزكيات المطلوبة، ويعتبر الفائز وحيدًا بعضوية المجلس الرئاسي الجديد عن الإقليم في حال تحصله على ما يعادل نسبة 70% من أصوات أعضاء هذا المجمع.

وتنص الآلية على إحالة 4 مرشحين للمجمع الانتخابي العام حال الإخفاق في حصول أحدهم على النسبة المقررة، فيما تشهد المرحلة الثانية تكوين 4 قوائم تضم المرشحين للمجلس الرئاسي عن الأقاليم، ومرشحًا لمنصب رئيس الحكومة، وبحسب الاختيارات والتوافق بينهم والتوازن الوارد في خريطة الطريق التمهيدية.

وأضافت الآلية أن المرشح الفائز بنسبة 70% في المجمع الانتخابي للإقليم هو العضو الممثل له في القوائم الـ4، في وقت يتم فيه اختيار رئيس المجلس الرئاسي من بين أعضائه المنتخبين من المجمعات الانتخابية للأقاليم، ومن القائمة الفائزة والإقليم المختلف الأكثر عددًا عن إقليم رئيس الحكومة.

وأوضحت الآلية أن الراغب بالترشيح لمنصب رئيس الحكومة يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 17 تزكية من أعضاء المجمع الانتخابي العام، لتتكون كل قائمة من 4 أفراد من الذين يتم التوافق فيما بينهم، وبمراعاة التوازن الجغرافي المحدد في خريطة طريق المرحلة التمهيدية.

وأشارت الآلية إلى أن كل قائمة تشمل مرشحًا لموقع رئيس الحكومة من جميع أنحاء البلاد، و3 من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية للإقاليم الـ3، واحد من كل إقليم، وبحسب الموقع الذي يترشح له مع عرض عدد لا يتجاوز 4 قوائم للتصويت عليها في المجمع الانتخابي العام.

وأضافت الآلية: تعتبر القائمة التي تتحصل على 60% من أعضاء المجمع الانتخابي العام من الجولة الأولى هي القائمة الفائزة، ليتم التصويت في جولة ثانية بين القائمتين المتحصلتين على أعلى نسبتي تصويت في الجولة الأولى، إذا لم تتحصل أي قائمة على نسبة 60% المطلوبة للفوز، ويكون الحسم بينهما بنسبة النصف زائد 1.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية