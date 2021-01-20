مفوضية اللاجئين: قلقون من انتشار كورونا بين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- أبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها من مخاطر تفشي وباء كورونا في صفوف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بمراكز تابعة للرئاسي.

بيان صادر عن المفوضية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أنه ومع تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا في ليبيا، فإن هذه المنظمة الأممية قلقة بشكل خاص بشأن المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين المحتجزين بمراكز الاحتجاز في ظروف مزدحمة ومرافق صرف صحي سيئة.

وأضاف البيان أن مراكز الاحتجاز ما زالت مليئة بهؤلاء رغم الدعوات الدولية لإغلاق تلك المراكز ووضع حد للاعتقال التعسفي في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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