جهاز الحرس البلدي بـ«الموقتة» يغلق صالات الأفراح والمقاهي

أمرت رئاسة جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، بإغلاق صالات الأفراح ومنع الإقامة والجلوس في المقاهي، وذلك بسبب زيادة انتشار حالات فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».
ووجه رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري، مديري الفروع والإدارات وشؤون مراكز جهاز الحرس البلدى، لتنفيذ هذه التعليمات بناء على كتاب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية والمحال بموجبه تعميم من قبل السيد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا».
وشدد رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري على تنفيذ التعليمات التالية:
1- قفل صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وما بحكمها وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين التعليمات إلى النيابة العامة .
2- منع فتح مقاهي الشيشة «الأرقيلة» نهائيا.
3- منع الإقامة والجلوس في المقاهي واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط مع وجوب التقيد بالضوابط الاحترازية «التباعد الجسدي» وارتداء الكمامات، على أن يخطر أصحاب المناشط المعنية بذلك بالوسائل المتاحة الإذاعة وخطباء المساجد.
ولفت رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة الموقتة، اللواء توفيق المسماري، إلى ضرورة التنسيق في التنفيذ مع مديري الأمن والجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصه، والمتابعة لضمان التنفيذ طوال 24 ساعة.
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