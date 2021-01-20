أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية مناطق البلاد اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الطقسي سيميل إلى الاعتدال بداية من غد الخميس.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس قليل الغيوم، تتكاثر أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل إلى قرب الصفر المئوي.

الكفرة – السرير- تازربو

أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية.

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