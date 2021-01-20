تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في سبها و27 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا و27 حالة شفاء أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 35 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل سلبية 15 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 20 حالة منها 15 جديدة و5 حالات مخالطة.

فيما توزعت الإصابات على سبها بـ7 حالات، منها 6 جديدة وحالة مخالطة، وبرقن الشاطئ بحالتين جديدتين.

وفي الغريفة تم تسجيل 4 حالات مخالطة، وتراغن 5 حالات جديدة، والقطرون وبنت بيه حالة جديدة في كل منهما.

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