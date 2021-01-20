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«البشتي»: زيارات المسؤولين الليبيين المتكررة للخارج ترويج لأنفسهم فقط

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي، أن زيارات بعض المسؤولين الليبيين المتكررة إلى بعض الدول، ومقابلة مسؤوليها، تأتي فقط في إطار الترويج لأنفسهم، وسعيهم المحموم باتجاه حجز مقعد في السلطة الجديدة.

وقال البشتي، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن بعض هذه الزيارات يأتي في إطار محاولة التأثير على هذه الدول، وإقناع قادتها ومسؤوليها بدعمهم في سعيهم للسلطة، أو حتى على صعيد دعم دورهم السياسي كي يكون أكثر نفوذاً وتأثيراً في المشهد السياسي الليبي”.

وأضاف “بعض المسؤولين الليبيين يبحثون عن نفوذ خارجي كي تكون لهم اليد الطولى في البلاد، بما يمكنهم من تحديد السياسات العامة للبلاد، فهذه التحركات التي تستهدف تحقيق مصلحة شخصية تعكس مرض هؤلاء بالسلطة والشهرة، رغم تواضع خبرتهم السياسية… فهم يهيئون لأنفسهم بأن لقاءاتهم بمسؤولي هذه الدول العظمى ستجعل منهم شخصيات ذات شأن في البلاد”.

وشهدت ليبيا منذ وقف الحرب بطرابلس في يونيو الماضي، ما أطلق عليه بعض الليبيين سباق المسؤولين في زيارات خارجية على مستوى القيادات السياسية والنواب، وهو ما ترجمه بعض المتابعين للشأن الليبي بأنها محاولات للبحث عن مكان في السلطة التنفيذية الجديدة، على اعتبار أن هذه الدول مشاركة في رسم الخريطة الجديدة.

وتواصل البعثة الأممية لدى ليبيا لعب دور الوسيط بين الفرقاء السياسيين، بهدف إيجاد توافق على حل تعقيدات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تتمدد الأزمة الليبية على كل طاولات الحوار في دول العالم راهناً، وسط سباق محموم داخلياً وخارجياً على التجول بالقضية في مسارات عدة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلامك صحيح -هذه امراض اجتماعية حكومية والله العظيم وحقه الي في سماه – في منهم حثالة حتى مؤهل علمي معندناش كله بالتزوير فرحانين بالبدلة والكندرة والسيارة يحاول يستر على أمراضه النفسية والشعور بالنقص وتلقاه ماشي برأس مرته وملوخ بوه وأمه في دار العجزة – والدولة تعطي فيه في مرتب حتى دكتور جراج قلب ما يخداش ..!! وعلى شني ما تعرفش ..!!!
    الى الان في خريجين وخبرات ليبيين من 2006 الى اليوم لم يستطيعوا دخول ليبيا من امراض بعض الأدرات الحالية وعالقيين فالخارج لم يستطيعوا حتى الرجوع لبلادهم بسبب تفاهة بعض الادارات الحكومية الحالية وطمع القطاع الخاص الي ما يهمه غير المادة والفلوس واللعب والنوادي – وهذا سبب تاخير الإصلاحات وانتشار الفساد – سبحان الله – ياخي ما تقدروش وما نعرفوش قولوا ما نعرفوش – عالاقل أعطوا مكان وفرصة لابناء بلادكم وخبرات مدفونة تخسرها ليبيا لاجل امراض معقدة تغطى بالسرقات والتزوير والكذب على انفسهم وعلى الناس – رحم الله امرىء عرف قدر نفسه – والله المستعان .

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