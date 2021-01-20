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خارجية الوفاق: لا علاقة لسفارتنا في إيطاليا بليبي متورط في تهريب المخدرات

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- نقلت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي عن صحف إيطالية تأكيدها ضبط سلطات إيطاليا لليبي متورط في قضية مخدرات.

بيان صحفي صدر عن الوزارة الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الليبي متورط بتهريب مخدرات في سيارة ذات لوحة أرقام ديبلوماسية، دون أن تبين الصحف تبعية هذه السيارة لأي جهة، مؤكدًا تسليم العشرات من الكيلوغرامات من المواد المخدرة للجهات المختصة.

وأضافت هذه الصحف أن ضباط منطقة شرطة بريمافال صادروا 105 كيلوغرامات من الحشيش، و5 كيلوغرامات من الماريوانا، ونحو كيلوغرام واحد من الكوكايين، فيما نفى بيان الوزارة صلة السيارة الديبلوماسية بالسفارة الليبية في روما أو كون المعتقل يعمل في السلك الديبلوماسي.

وأوضح البيان أن الشرطة الإيطالية لم تحدد الجهة صاحبة السيارة الديبلوماسية وإنما نوعها وهي “رينوكليو” لونها أزرق، ولا تمتلك السفارة هذا النوع من السيارات أو اللون، ولا أي من موظفيها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لن ينفع النفي ياسيد / سيالة….الشرطة الايطالية لا تكذب ….لماذا تدافع عن البلطجية واللصوص والقتلة الذين عينتهم كدبلوماسيين ينهبون شهريا مرتبات بالدولار زاقوم …ولا يحملون اي مؤهل او يتكلمون لغة ولا شكل و لا مضمون…مجرد لصوص او محسوبين علي قتلة وبلطجية وقادة ميليشيات في طرابلس….مهازل وزارة الخارجية ياسيد سيالة وانت علي رأسها لاتعد ولا تحصي والاشرف لك ان تتخذ موقفا وطنيا اما بتقليص عددهم وطردهم وايقاف مرتباتهم للذين يرفضون العودة او الاستقالة وتقولها علي الملاء ليكون لك موقفا يذكره الشعب بدلا من ان تتمسك بكرسي زائل …

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