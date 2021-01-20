العثور على جثة متحللة ومكبلة بمكب السائح في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين أمس الثلاثاء بوجود جثة مجهولة الهوية بمكب السائح في طرابلس.

وأوضحت المديرية في بيان نشرته لها بموقع فيسبوك أن أعضاء مركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربعة وأعضاء من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس توجهوا إلى مكان وجود الجثة التي وجدت متحللة ومكبلة بملابس عسكرية متوقعةً أنها تعود لفترة حرب طرابلس.

وأكدت المديرية أنها أبلغت غرفة الاتصالات والنيابة العامة والطب الميداني حيث تم الكشف عن الجثة ومن ثم نقلها إلى المستشفى لتأكد من هويتها.