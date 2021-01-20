بن تاهية: لا توجد عملية انتخابية مثالية في البلديات وباب الطعون مفتوح أمام المواطنين

ليبيا – اتهم رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية الحكومة الليبية بعرقلة جهود اللجنة في المنطقة الشرقية.

بن تاهية وفي تصريح لموقع قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء قال إن الحدود الإدارية للبلديات تمثل عقبة أمام اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، وإن بعض البلديات لم يستكمل فيها إجراء الانتخابات البلدية وفق الخطة الموضوعة، لأسباب أمنية.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية في صرمان تعرقلت بسبب عدم تشكيل لجنة فرعية جديدة بعد رفض الأهالي اللجنة السابقة، موضحًا أنه لا توجد عملية انتخابية مثالية في البلديات، وأن باب الطعون مفتوح أمام المواطنين.

وأكد أن منظومة سجل الناخبين في المنطقة الشرقية مفصولة عن المنظومتين “الرئيسية والرقم الوطني”، مبينًا أن البرنامج الانتخابي بدأ في أغسطس 2020 بدورتين، الأولى تشمل 95 بلدية والثانية 35.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية